Das ist der erste Neuzugang des FC Augsburg

Nachdem der Klassenerhalt feststeht, gehen die Augsburger die Planungen für die neue Saison an. Patric Pfeiffer soll in den nächsten Tagen unterschreiben.

Lange hat es gedauert. Eigentlich wollten die Verantwortlichen des FC Augsburg schon deutlich früher die ersten Personalentscheidungen für die neue Bundesliga-Saison treffen. Da es allerdings bis zum letzten Spieltag dauerte, ehe der Klassenerhalt feststand, konnten die exakten Planungen erst am Sonntag beginnen. In den nächsten Tagen aber kann es nun schnell gehen mit Neuigkeiten.

Am Montag sickerte durch, dass der erste Neuzugang feststehe. Eine Überraschung ist der nicht. Patric Pfeiffer wird sich dem FCA anschließen, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Auch Informationen unserer Redaktion bestätigen, dass der Transfer unmittelbar bevorsteht. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft nach dieser Saison aus, er wird also ablösefrei nach Augsburg kommen. Ein Handgeld aber dürfte in einem solchen Fall durchaus zu zahlen sein. Der 23-Jährige soll einen Vier-Jahres-Vertrag erhalten. Der FCA wollte sich am Montag noch nicht zu dieser Personalie äußern.

Pfeiffer wollte warten, bis alle Entscheidungen gefallen sind

Die Augsburger hatten sich schon länger um Pfeiffer bemüht, nun scheinen sie Erfolg zu haben. Pfeiffer hatte bereits verkündet, dass er Darmstadt verlassen wird. Nur sein Ziel wollte er noch nicht bekannt geben, bis nicht der letzte Spieltag vorbei sei. Er wollte abwarten, in welcher Liga sein Wunschklub spielt.

Nun herrscht Gewissheit. Trotz des 0:2 in Mönchengladbach bleibt der FCA erstklassig und freut sich auf seine 13. Saison im Fußball-Oberhaus. Allerdings wird Pfeiffer im ersten Pflichtspiel für den FCA nicht mitwirken können. Er hatte in der letzten Partie mit Darmstadt gegen Greuther Fürth die Rote Karte gesehen.

Der 23-Jährige wird für mehr Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung sorgen. Mit Jeffrey Gouweleeuw, Felix Uduokhai und Maximilian Bauer wird er sich auseinandersetzen müssen. Zudem hoffen die Augsburger, dass sich Reece Oxford in der neuen Saison wieder fit zurückmelden wird.

