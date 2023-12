FC Augsburg

01.12.2023

Ex-FCA-Spieler Alfred Finnbogason wird mit Verspätung verabschiedet

Plus Am Sonntagabend soll Ex-FCA-Stürmer Alfred Finnbogason im Rahmen des Spiels gegen Eintracht Frankfurt verabschiedet werden. 15 Monate nach seinem Weggang.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Alfred Finnbogason wird, wenn alles nach Plan läuft, am Sonntagabend in der WWK-Arena sicher noch einmal mit riesigem Beifall empfangen. Genau 15 Monate nach seinem Wechsel vom FC Augsburg zum dänischen Klub Lyngby BK soll der 34-jährige Isländer vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt endlich verabschiedet werden. Er hat sein Kommen zugesagt, spielt allerdings am Samstag noch mit seinem Verein, dem belgischen Erstligisten KAS Eupen in der Liga.

Der FC Augsburg wollte den Vertrag mit Alfred Finnbogason nicht mehr verlängern

Der FC Augsburg hatte schon mehrere Anläufe unternommen, um den Termin für eine Verabschiedung zu fixieren. Doch nie passte es oder es kam etwas dazwischen. Im Sommer 2022 war der Vertrag mit dem Stürmer ausgelaufen, der FC Augsburg wollte ihn dann auch nicht mehr verlängern. Finnbogason musste gehen, Zeit für eine Verabschiedung war nicht mehr. Zudem war Finnbogason und übrigens auch Leidensgenosse Jan Moravek, dessen Vertrag ebenfalls nicht verlängert wurde, nicht erfreut darüber, dass sie, aus ihrer Sicht, so lange hingehalten wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen