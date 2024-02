FC Augsburg

17:54 Uhr

FCA: Der Trainer backt seinen Geburtstagskuchen selbst

Plus FCA-Trainer Jess Thorup feiert heute seinen 54. Geburtstag. Von seiner Mannschaft wünscht er sich drei Punkte am Sonntag gegen den SC Freiburg.

Von Robert Götz

Für die größte Überraschung an seinem 54. Geburtstag sorgte Jess Thorup am Mittwoch selbst. Zwei Kuchen hatte der Trainer des FC Augsburg für seine Mannschaft gebacken und zum Trainingsauftakt mitgebracht. Seine Frau ist gerade in Dänemark, so hatte der Trainer am Dienstagabend Zeit. Zumal sich Thorup bei der Casino-Night nicht gerade als genialer Pokerspieler zeigte und früh ausschied. „Backen macht mir Spaß, aber ich war sicherheitshalber noch beim Bäcker“, erzählte Thorup nach der Vormittagseinheit.

Auf dem Trainingsplatz hatte es zwei Stunden vorher das übliche Ritual gegeben. Erst ein kurzes Ständchen, dann den Lauf durch den Spielertunnel. An seine Spieler hat er zwei Wünsche: „Wichtig ist, dass alle gesund bleiben und dann hätte ich gerne am Sonntag drei Punkte“, sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen