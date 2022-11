Der FCA in der Einzelkritik: Zwei Totalausfälle und zwei Verletzungen zeigen Wirkung

Plus Fast alle FCA-Profis können beim 0:1 gegen den VfL Bochum ihr Potenzial nicht abrufen. Dabei gab es genügend Möglichkeiten für den FC Augsburg den Rückstand zu drehen.

Rafal Gikiewicz: Der Torhüter hielt was zu halten war, unter anderem einen abgefälschten Freistoß. Hatte beim einzigen Gegentreffer Pech, dass der Ball von einem Fuß an den anderen hüpfte und von dort ins Tor. Note 3,5