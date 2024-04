FCA-Einzelkritik: In Frankfurt überzeugen nur Mbabu und Vargas

Plus Gegen Eintracht Frankfurt scheint der FC Augsburg auf einem guten Weg, ehe er aus dem Tritt gerät. Diese Noten erhalten die FCA-Spieler bei der 1:3-Niederlage.

Statt mit Eintracht Frankfurt gleichzuziehen, erleidet der FC Augsburg einen Dämpfer im Ringen um die Europapokalplätze. Beim 1:3 (1:0) zeigen die Spieler des FCA zunächst eine ansprechende Leistung, ehe sie sich durch Unkonzentriertheiten die Siegchance nehmen. Die Noten der Augsburger in der Einzelkritik:

Finn Dahmen: Hätte mit etwas Glück den Ausgleich verhindern können, beim zweiten Gegentreffer chancenlos, beim dritten Gegentreffer nicht mehr rechtzeitig im eigenen Tor. Wirkte nicht immer sicher, hatte aber keine Schuld an der Niederlage. Note 4,0