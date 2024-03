FC Augsburg

06:18 Uhr

FCA-Gegner Darmstadt ist der Gegenentwurf zu den Marktgesetzen

Plus Der bislang letzte Sieg von Darmstadt 98 war im Oktober. Dennoch ist Torsten Lieberknecht noch Trainer. Warum der Tabellenletzte bislang am 50-Jährigen festhält.

Von Johannes Graf

Als der SV Darmstadt 98 in der Wintertransferperiode Sebastian Polter leihweise vom kriselnden Zweitligisten FC Schalke 04 holte, verdeutlichte der Fußball-Bundesligist, welche Möglichkeiten er hat. Vor allem aber auch, welche er nicht hat. Polter darf sich Rekordspieler in der Fußball-Bundesliga nennen. Allerdings nicht, weil der 32-Jährige als Stürmer in der jüngeren Vergangenheit Tore und Vorlagen am Fließband produziert hätte, sondern weil der wenig Sesshafte schon beim siebten Bundesligisten angeheuert hat. Diesen Rekord teilt er mit einem gewissen Michael Spies, dessen Karriere nicht jedem sogleich vor Augen ist. Immer wieder wurde Polter ver- und geliehen, als unentbehrliche Kraft stufte ihn kaum ein Trainer ein. Dass Polter nun der Hoffnungsträger sein sollte, sagte einiges über die Situation der Darmstädter aus.

In der vergangenen Saison ist der Klub mit reichlich Euphorie und zugleich beschränkten finanziellen Möglichkeiten aufgestiegen. Schon ehe der erste Pass gespielt worden war, räumten Experten dem Neuling wenig Chancen auf den Klassenerhalt ein. Außerdem betätigte sich der FC Augsburg als abgeänderte Form des FC Bayern München, der in steter Regelmäßigkeit die Konkurrenz aus Dortmund, Bremen oder Leverkusen schwächte, indem er deren Personal an die Isar lotste. Augsburg holte mit Abwehrkante Patric Pfeiffer und Stoßstürmer Phillip Tietz zwei Garanten des Darmstädter Aufstiegs an den Lech.

