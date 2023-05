FC Augsburg

FCA-Keeper Tomas Koubek lässt seine Zukunft offen

Plus Beim 0:3 gegen Dortmund war der Torhüter der beste FCA-Profi. Er will in Gladbach helfen, den direkten Klassenerhalt zu sichern. Was dann kommt, weiß er nicht.

Am Ende kniete Tomas Koubek dann doch erst einmal ganz klein und alleine in seinem Tor. Musste der 1,97 Meter große Hüne erst einmal verdauen, dass er zwar der beste Mann des FC Augsburg war, aber trotz sieben teils großartiger Paraden seiner Mannschaft beim 0:3 (0:0) gegen Borussia Dortmund nicht helfen konnte.

Schon nach 20 Minuten hatten die über 6.000 Borussen-Fans in der ausverkauften WWK-Arena den Torschrei auf den Lippen, als Koubek gegen Sebastien Haller spektakulär mit einer Hand rettete. Später verzweifelte Julian Brandt zweimal. Auch nach der Roten Karte gegen Felix Uduokhai schien Koubek unüberwindbar.

