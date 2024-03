Jess Thorups Musterschüler Pep Biel muss nachsitzen

Plus Unter Jess Thorup machte Pep Biel beim FC Kopenhagen einen Karrieresprung. Beim FC Augsburg wartet der Spanier noch auf seinen ersten Startelf-Einsatz. Vielleicht kommt der jetzt gegen den 1. FC Köln.

Der Jubel von Pep Biel fiel jetzt nicht gerade überschwänglich aus. Auch wenn sein Treffer zum 4:1-Endstand beim Testspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth sein erstes Tor im Trikot des FC Augsburg war. „Es war zwar nur ein Testspiel, also eigentlich nur eine weitere Trainingseinheit mehr für mich, aber trotzdem schon irgendwie besonders“, sagt der 27-jährige Spanier ein paar Tage später beim Interview. „Jetzt hoffe ich, dass ich auch bald mein erstes Tor in der Bundesliga erziele.“

Erst am vorletzten Tag der Wintertransferperiode hatte der FC Augsburg den Offensivspieler vom griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus ausgeliehen. Es war eine Vorsichtsmaßnahme „In diesem Moment wussten wir ja nicht, was Ruben (Vargas) macht, ob er wechselt. Und Pep ist vielseitig, kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden“, sagt FCA-Trainer Jess Thorup. Für ihn war die Verpflichtung kein Risiko, kannte er Biel doch aus seiner Zeit als Trainer beim FC Kopenhagen.