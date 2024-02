FC Augsburg

17:31 Uhr

FCA-Profi Bauer bekommt gegen Freiburg seine Chance

Plus Gegen den SC Freiburg rückt der Innenverteidiger in die Startformation des FC Augsburg. Torhüter Dahmen und drei weiteren Stammspielern droht eine Sperre in der folgenden Partie.

Von Johannes Graf

Als Jess Thorup am Freitag den Pressekonferenzraum in der Augsburger Arena betritt, hat er von seiner Wirkung nichts eingebüßt. Immer noch strahlt er die Zuversicht aus, die ihn seit seinem ersten Tag als Trainer des FC Augsburg begleitet. Thorup bleibt ein Sympathieträger, der dem Fußball-Bundesligisten gut zu Gesicht steht. In den vergangenen Wochen allerdings zeigt sich, dass auch der 54-jährige Däne keine Wunder bewirken kann. Lediglich ein Sieg in den neun Spielen ließ die Augsburger in der Tabelle absacken, unter anderem sind Werder Bremen, Union Berlin oder der VfL Bochum vorbeigezogen. Wenn der FCA im abschließenden Duell dieses Spieltags den SC Freiburg empfängt (Sonntag, 19.30 Uhr/DAZN), droht ihm die Rückkehr in den Abstiegskampf.

In den Heimspielen gegen Dortmund, Leverkusen, Bayern und Leipzig zeigten die Augsburger ansprechende Leistungen, mehr als zwei Punkte holten sie aber nicht. Weil sie zugleich in den Auswärtsspielen gegen Bremen, Stuttgart, Bochum und Mainz enttäuschten und wenig Zählbares mitnahmen, ist der Puffer aus der Herbstphase allmählich aufgebraucht. Thorups Bilanz hat gelitten, inzwischen beträgt sein Punkteschnitt 1,20 pro Partie. Der smarte Däne ist erfahren genug, die Lage einzuschätzen. Die Ergebnisse ärgern ihn. "Wir haben das Gefühl, dass wir mit den Besten mitspielen können. Dafür können wir uns aber nichts kaufen", betont er und ergänzt: Punkte müsse man holen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen