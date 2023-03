FC Augsburg

vor 19 Min.

FCA-Spieler Dorsch wurde operiert und fällt vorerst aus

Niklas Dorsch hat sich für eine Operation an den Nasennebenhöhlen entschieden.

Plus Der Augsburger Mittelfeldspieler hatte Probleme mit den Nasennebenhöhlen und ließ sich am Dienstag operieren. Dafür empfiehlt sich ein anderer Spieler für einen Startelf-Einsatz.

Am Ende war es ein nettes Beisammensein in der Sonne. Nach dem Training des FC Augsburg stand Trainer Enrico Maaßen noch länger mit dem Geschäftsführer-Duo Stefan Reuter und Michael Ströll zusammen. Es war der erste Trainingstag nach der kurzen Pause über das Wochenende. Es gab einiges zu besprechen, in erster Linie wohl die aktuelle personelle Situation.

Die war am Dienstagnachmittag auf dem Trainingsplatz noch überschaubar. Eine kleine Gruppe war es, die die Vorbereitung auf die Bundesliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg aufnahm. Von den Nationalspielern ist Fredrik Jensen zurück, er stand bereits wieder auf dem Platz. Am Mittwoch werden Robert Gumny und Arne Engels erwartet. Ermedin Demirovic dagegen fehlte, er war krank von den Länderspielen mit Bosnien-Herzegowina zurückgekehrt. Maaßen aber hatte ohnehin überlegt, ihm eine Pause zu gönnen, da der Stürmer wegen einer Sperre die kommenden drei Partien nicht dabei sein kann.

