23.02.2024

FCA-Sportdirkektor Jurendic: "Wir haben uns eine gute Basis erarbeitet"

Plus Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic spricht über die Enttäuschung von Mainz, die Entwicklung der Mannschaft und die anstehenden Kaderplanungen.

Herr Jurendic, waren Sie überrascht von der enttäuschenden Leistung des FC Augsburg in Mainz?



Marinko Jurendic: Ein klares Ja. Ich war sehr enttäuscht nach dem Spiel. Wir wussten, was uns dort nach dem Trainerwechsel erwartet: Eine Mannschaft, die viel von den Grundtugenden wie Zweikämpfe und Emotionen leben wird. Und wir haben genau so gespielt, wie sich das die Mainzer erhofft haben. Es kann nicht sein, dass wir weniger laufen, weniger Sprints machen und weniger Zweikämpfe gewinnen. Das war ganz anders als gegen Leipzig, als wir beispielsweise bei den Sprints den Bundesliga-Topwert an dem Wochenende hatten.

Mal wieder hat es der FCA verpasst, in einem richtungsweisenden Spiel einen großen Sprung zu machen.



Jurendic: Dass wir diesen Schritt nicht geschafft haben, ärgert mich sehr. Wir haben uns eine gute Basis erarbeitet und den Trend im Herbst gebrochen. Aber nach positiven Spielen konnten wir zuletzt nicht mit Punkten nachlegen. Wir hätten den Punkt gegen Leipzig mit einem Erfolg in Mainz vergolden können. Andererseits haben wir 17 Punkte geholt gegen Teams auf Augenhöhe, die gerade auf den Plätzen zehn bis 18 stehen. Wir haben aber keinen Ausreißer nach oben geschafft. Gegen die Top fünf der Liga haben wir aus bisher sieben Spielen zwei Punkte geholt. Es muss uns gelingen, bei den guten Auftritten gegen die Top-Teams auch mal einen Sieg einzufahren.

