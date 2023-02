FC Augsburg

vor 31 Min.

FCA-Talent Aaron Zehnter: Von der U19 in die Bundesliga und wieder zurück

Plus FCA-Nachwuchsspieler Aaron Zehnter gibt gegen Bayer Leverkusen sein Bundesliga-Debüt, dabei sollte der 18-jährige Linksverteidiger eigentlich bei den A-Junioren spielen.

Von Robert Götz

Bundesliga – darauf war Aaron Zehnter am Freitag fokussiert. Am Vormittag stand der 18-Jährige beim Abschlusstraining der U19 des FC Augsburg auf einem Nebenplatz des Nachwuchsleistungszentrums. Am Samstag starteten die A-Junioren mit dem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 in die Rückrunde. Zehnter war dafür vorgesehen. Dann kam der Anruf vom Trainerteam der Profis: Linksverteidiger David Colina hatte sich krankgemeldet, FCA-Trainer Enrico Maaßen brauchte Ersatz: Aaron Zehnter. Anstatt nach Hessen zu reisen, ging seine Fahrt zum Mannschaftshotel der Bundesliga-Profis nach Bobingen.

