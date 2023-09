FC Augsburg

FCA-Torhüter Finn Dahmen möchte seine Ex-Kollegen trösten müssen

Plus Seit Saisonbeginn hütet Finn Dahmen das Tor des FC Augsburg. Wie der 25-Jährige über die vielen Gegentore und die Begegnung mit seinem Ex-Klub FSV Mainz 05 denkt.

Über etliche Jahre hinweg bog Finn Dahmen im Augsburger Stadion stets nach rechts ab, wenn er nach einer Partie die Katakomben betrat. Auf dieser Seite befindet sich die Gästekabine. Seit dieser Spielzeit jedoch biegt er nach links ab, in die Räumlichkeiten des FC Augsburg. Dort hütet er als Stammkraft das Tor. Dort gelang ihm, was bei Mainz 05 verwehrt blieb. Am fünften Spieltag nun kommt es zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Klub (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Für Dahmen ein spezielles Aufeinandertreffen. "Beim Einlaufen wird es komisch sein, wenn man in die Gesichter ehemaliger Mannschaftskollegen guckt."

15 Jahre trug der 25-Jährige das Mainzer Trikot, durchlief Nachwuchsteams, spielte in U-Nationalmannschaften, schaffte den Sprung zu den Profis. Dahmen hat Freunde in Mainz, pflegt enge Kontakte zu Jonathan Burghardt oder Leandro Barreiro. Der Torhüter erzählt aber davon, dass der Nachrichtenfluss in dieser Woche ins Stocken geraten ist. Er fokussiere sich wie vor jedem anderen Bundesligaspiel auch, meint Dahmen.

