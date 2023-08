FC Augsburg

vor 23 Min.

FCA-Trainer Enrico Maaßen: FC Bayern München ist ein "spezielles" Spiel

Plus Der FCA startete am Mittwoch in die Trainingswoche vor dem Duell am Sonntag mit dem FC Bayern München. Trainer Enrico Maaßen hat vor dem Duell weitere Personal-Alternativen.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Um die 40 Grad Hitze in der Sonne auf den Trainingsplätzen des FC Augsburg – Hoch Nives hätte beinahe auch die Trainingsvorbereitung des FCA vor dem Auswärtsspiel am Sonntag beim FC Bayern München (17.30 Uhr/DAZN) beeinflusst. "Wir versuchen, die Einheiten zu komprimieren, wollen trotzdem mit einer guten Intensität trainieren. Heute haben wir überlegt, nur eine Einheit durchzuführen, aber nach zwei freien Tagen ist es ist besser, die Belastung langsam zu steigern", erklärte FCA-Trainer Enrico Maaßen nach dem Vormittagstraining. So standen vor allem technische Übungen und ein kurzes Spiel auf einem verkürzten Feld auf dem Programm. Nach etwas mehr als einer Stunde pfiff Maaßen ab. Am Nachmittag erhöhte er dann die Schlagzahl mit Spielformen auf engem Raum.

FCA braucht gegen den Bayern 95 oder 100 perfekte Minuten

Denn am Sonntag werden die FCA-Profis gegen den FC Bayern nicht viel Zeit zum Nachdenken und Agieren bekommen. Die Münchner starteten mit einem 4:0-Auswärtssieg bei Werder Bremen in die Saison. Der FCA machte mit einem 4:4-Torspektakel gegen Borussia Mönchengladbach auf sich aufmerksam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen