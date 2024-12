FCA-Trainer Thorup über einen Spieler: „Im Training denkst du dir: Wow!

Es sind die Wochen der Topspiele für den FC Augsburg: Nach dem Gastspiel beim Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt, aus dem der FCA einen Punkt mitnehmen konnte, steht nun die Begegnung mit Meister Leverkusen an. Wenn die Werkself am Samstag (15.30 Uhr, Sky) zu Gast in der Augsburger Arena ist, kommt die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso mit dem Rückenwind von fünf Siegen in Serie an. Beim FC Augsburg verabschiedete sich unterdessen mit Yusuf Kabadayi ein Spieler wegen einer Knie-Operation monatelang in den Krankenstand.

Beim FC Augsburg ist vor dem Heimspiel ein Programm geboten: Ab 11.30 Uhr gibt es einen Weihnachtsmarkt vor dem Stadion, zudem wird die Meistermannschaft aus der Bayernligasaison 1994 bei der Partie im Stadion sein. Das sagte FCA-Trainer Jess Thorup...

...zu den vergangenen Tagen mit dem Remis in Frankfurt:

„Wir haben eine sehr gute englische Woche abgeliefert, ich habe eine Leistungssteigerung gesehen. Das Frankfurt-Spiel, das waren für uns zwei Schritte nach oben, das freut mich. Jetzt kommt noch eine Topmannschaft in die WWK Arena. Zuhause mit unseren tollen Fans im Rücken haben wir bis jetzt eine sehr gute Heimbilanz, die wir ausbauen wollen.

...zum Personal:

„Freddie Jensen hat jetzt zwei Tage mittrainiert. Er war zuvor acht Wochen raus. Ein Thema für Leverkusen ist er noch nicht, aber vielleicht ändert sich das vor dem letzten Spiel des Jahres in Kiel. Mads Pedersen ist nach seiner OP noch raus. Auch Finn Dahmen ist nicht dabei. Wir haben gestern noch einen MRT gemacht, um Sicherheit über die Schulterverletzung zu bekommen. Es ist offenbar nur ein Schmerzthema, aber das ist natürlich für einen Torhüter schon etwas besonders. Das kann noch zwei, drei Wochen dauern. Masaya Okugawa hat das Training verlassen, er hat einen Stich im Oberschenkel gespürt und fällt aus. Dann hat Yusuf Kabadayi eine Meniskus-OP, er wird leider einige Monate ausfallen. Ansonsten sieht es gut aus. Dimitris Giannoulis, Ruben Vargas, Samuel Essende und Marius Wolf haben am Donnerstag alle mittrainiert, das sieht sehr gut aus.“

...dazu, welche Erkenntnisse das Spiel in Frankfurt für die Partie in Leverkusen lieferte:

„Leverkusen ist, genau wie Frankfurt, ein Top-Team. Sie haben elf Spiele ohne Niederlage, sogar 20 Auswärtsspiele ohne Niederlage. Das sagt alles über ihre Qualität. Wir schauen natürlich: Was können wir vom Spiel in Frankfurt oder gegen Dortmund mitnehmen? Wir haben viel Selbstvertrauen, haben aus acht Spielen nur eine Niederlage und spielen jetzt gegen eine der besten Mannschaften. Ich habe ein gutes Gefühl, denn wir können gegen jeden mitspielen. Leverkusen ist stark am Ball, sie spielen sehr dominant. Für uns wird es darum gehen, zu sehen: Wie hoch können wir gehen? Es wird auf Kompaktheit ankommen. Aber wir werden nicht 90 Minuten gegen sie verteidigen können. Sie haben große Qualität im Sturm, aber eigentlich überall auf dem Platz.“

Icon Vergrößern Nicht zu halten: Florian Wirtz Foto: Fabian Strauch/dpa Icon Schließen Schließen Nicht zu halten: Florian Wirtz Foto: Fabian Strauch/dpa

...zu Leverkusens Superstar Florian Wirtz:

„Jeder hat vor dem Spiel in Frankfurt über Omar Marmoush gesprochen, aber wir haben über unser Team gesprochen. Florian Wirtz wird umso gefährlicher, je näher er an den Strafraum kommt. Wir müssen ihn da weghalten und auf ihn aufpassen.“

...zu den Gründen für die Heimstärke des FCA:

„Das liegt an unseren tollen Fans und der Unterstützung, die sie uns geben. Wir haben immer das Gefühl, dass wir gewinnen können, egal gegen wen. Dieses Selbstvertrauen kannst du nicht kaufen, das musst du aufbauen. Egal was passiert: Wir glauben immer, dass etwas möglich ist.“

...zu Dimitris Giannoulis:

„Ich freue mich, dass er wieder trainiert. Er war nur zweieinhalb Wochen draußen. Ich muss überlegen, wie fit er ist. Zugleich muss ich aber auch Henri Koudossou loben. Er hat nun dreimal von Beginn an gespielt, und das auf der für ihn falschen linken Seite. Aber zugleich hat es auch Robert Gumny gegen Frankfurt gut gemacht. Marius Wolf hat die letzten zwei Tage nicht mittrainiert. Heute schon. Es gibt viele Optionen, das ist wichtig für mich.“

...zu Masaya Okugawa:

„Er hat alles gegeben und gut trainiert. Zuletzt hat er in der U23 gut gespielt. Momentan ist es so, dass andere Spieler vor ihm stehen und besser sind als er. Zudem fühlt er sich als Zehner hinter den Spitzen am wohlsten und im Moment gibt es diese Position bei uns derzeit nicht.“

...zum langfristigen Ziel des FCA:

„Unser Ziel wird es immer sein, nach vorne zu schauen, niemals zufrieden zu sein und uns niemals zurückzulehnen. Das gilt nicht nur für die letzten beiden Spiele, sondern für alle Partien. In Frankfurt haben wir uns alle gesteigert und ich hoffe, dass uns das weiter gelingt.“

...dazu, was er in den beiden noch ausstehenden Spielen braucht, um von einem guten Jahr 2024 zu sprechen:

„Ich werde nicht sagen, wie viele Punkte wir brauchen. Ich hoffe, dass wir uns von der Leistung her steigern.“

...zu Ruben Vargas:

„Ruben hat am Mittwoch das Training vorzeitig verlassen. Da war ich schon besorgt, was los ist. Aber er ist einsatzbereit. Ruben hatte eine längere Verletzung und ist körperlich noch nicht bei 100 Prozent. Aber er ist auf einem guten Weg. Im Training siehst du Szenen von ihm, wo du dir denkst: Wow! Er kann der Mannschaft mit seiner Qualität helfen, das war ja schon in Karlsruhe so, wo er ein Tor geschossen und einen Elfmeter verwandelt hat. Fraglich wird sein, wie viele Minuten er am Samstag spielen kann: zehn, fünfzehn? Wir müssen weiter daran arbeiten, dass er uns helfen kann. Mit seiner Schnelligkeit und seiner Spielintelligenz kann er jeder Mannschaft helfen.“