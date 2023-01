FCA verlängert mit Lukas Petkov und verleiht ihn nach Fürth

Der FC Augsburg vermeldet seinen dritten Winter-Abgang: Lukas Petkov verlängert, wird aber an Fürth ausgeliehen. Weitere Profis könnten den Verein noch verlassen.

Lukas Petkov bleibt länger beim FC Augsburg, geht aber erstmal: Der FC Augsburg hat bekannt gegeben, den Vertrag mit dem Eigengewächs, der eigentlich noch bis Sommer 2024 gültig war, vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängert zu haben. Der 22-jährige Offensivspieler, der seit seinem achten Lebensjahr für den FCA spielt, wird aber in der Rückrunde nicht das FCA-Trikot tragen, sondern bis Saisonende zum Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen.

Schon in der vergangenen Saison war Petkov auf Leihbasis für den Drittligisten SC Verl aktiv. In der laufenden Spielzeit kam der gebürtige Friedberger in acht Pflichtspielen für die Fuggerstädter zum Einsatz und knüpfte damit an seine starke Vorsaison an, als er bei seiner einjährigen Leihe zum SC Verl elf Tore und fünf Vorlagen in 37 Drittliga-Partien beisteuerte. "Ich freue mich, dass der FCA weiter auf mich setzt und ich meinen Vertrag vorzeitig verlängern konnte. In Fürth bekomme ich nun die Chance, mich in der 2. Bundesliga zu beweisen und dann im Sommer gestärkt zum FCA zurückzukehren", wird Lukas Petkov in der Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Lukas Petkov ist der dritte Abgang des FCA im Winter

"Lukas Petkov ist ein echtes Eigengewächs und hat in dieser Saison schon gezeigt, dass er die Fähigkeit besitzt, sich in den nächsten Jahren in der Bundesliga durchzusetzen. Die Leihe nach Fürth wird ihm sicherlich einen weiteren Schub verleihen, weil er noch mehr Einsatzzeiten und damit wichtige Spielpraxis erhalten wird. Wir wünschen ihm für seine Zeit bei den Kleeblättern viel Erfolg und werden mit ihm in den nächsten Monaten in engem Kontakt bleiben und ihn begleiten", sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.

Petkov ist nach Raphael Framberger (Sandhausen, Leihe) und Florian Niederlechner (Hertha BSC) der dritte Winter-Abgang beim FC Augsburg. Den Verein verlassen werden wohl auch noch Carlos Gruezo (USA) und Sergio Cordova. Auf der Habenseite hat der FC Augsburg bislang sechs Neuzugänge verpflichtet, könnte aber noch den siebten Neuen verpflichten. Offenbar steht der portugiesische U20-Nationalspieler Renato Veiga von der zweiten Mannschaft von Sporting Lissabon im Fokus des Bundesligisten. (eisl)

