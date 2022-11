FC Augsburg

vor 34 Min.

FCA-Verteidiger Felix Uduokhai: "Wochenlang auf das Comeback hingefiebert"

Plus Neun Wochen hat Felix Uduokhai dem FCA wegen einer Verletzung gefehlt. Gegen Stuttgart kehrte er zurück. Er hofft, auch am Samstag gegen Frankfurt wieder im Einsatz zu sein.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Am Ende waren es neun Wochen, die FCA-Verteidiger Felix Uduokhai mit seinem Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk gefehlt hat. Nicht sechs Wochen, wie Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter mit den Erfahrungen aus seiner eigenen Verletzungsgeschichte spekuliert hatte, aber auch nicht zwölf Wochen, wie die anfangs schlimmsten Befürchtungen lauteten. Neun Wochen also, in denen der 25-Jährige zuschauen musste, wie sich der FCA in der Bundesliga erst etwas mühsam seinen Weg bahnte, sich dann aber mit viel Willen und Biss immer mehr Respekt und Punkte verschaffte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

