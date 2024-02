Uduokhai: "Müssen die Spiele annehmen – auch wenn es dreckiger wird"

Plus Der Innenverteidiger zählt aktuell zu den auffälligsten Akteuren des FC Augsburg. Nicht nur wegen seines Tores ist der 26-Jährige wertvoll für den Verein.

Felix Uduokhai ließ sich nicht aufhalten. Der Wille war regelrecht zu spüren, mit dem der Spieler des FC Augsburg in diesem Moment Richtung Ball preschte. Erstaunlich obendrein, wie elegant sich der 1,93 Meter groß gewachsene Abwehrspieler in der Luft bewegte, wie er den Ball technisch anspruchsvoll volley mit seinem schwächeren rechten Fuß versenkte. Wenn Uduokhai trifft, dann eher selten. Zuvor war dies letztmals im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim der Fall gewesen, gegen den SC Freiburg erzielte er seinen zweiten Saisontreffer.

Uduokhai lächelte, als er am Sonntagabend im Bauch der Augsburger Arena über seinen Treffer erzählen sollte. Wenn man ein Tor erziele, meinte er, sei das immer der richtige Zeitpunkt. Ganz egal wann. "Es hat mich einfach mega gefreut, dass wir uns heute für die gute Leistung belohnt haben." Uduokhai hatte der Begegnung eine entscheidende Wende gegeben, hatte mit seinem Tor den Weg zum 2:1 (0:1)-Heimsieg geebnet.