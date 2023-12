FC Augsburg

vor 5 Min.

FCA will dem FC Bayern und Leverkusen auf den Fersen bleiben

Plus Nur die beiden Topklubs haben aus den letzten fünf Bundesligaspielen mehr Punkte geholt. Doch vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt bangt FCA-Trainer Jess Thorup um Robert Gumny.

Von Robert Götz

Natürlich saß Jess Thorup am Donnerstagabend vor dem TV-Gerät. Natürlich hat sich der Trainer des FC Augsburg nicht die Kultserie „Die Bergretter“ im ZDF angesehen, die kennt der Däne wohl gar nicht, sondern das Conference-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen PAOK Saloniki bei RTL. Schließlich erwartet er mit seinem Team die Hessen am Sonntag (19.30 Uhr) in der WWK-Arena.

Eintracht Frankfurt beeindruckt FCA-Trainer Jess Thorup

Trotz der 1:2-Heimniederlage der Eintracht, die damit die direkte Qualifikation zur K.-o.-Phase verpasste, war Thorup beeindruckt: „Das ist eine junge Mannschaft mit viel Qualität. Sie wollen gerne spielen, haben viel Schnelligkeit. Gegen den Ball müssen wir aufpassen und gut zusammenbleiben.“

