Dominik Kohr gibt den FCA-Partycrasher

Viele waren da. Daniel Baier, Alexander Manninger, Ragnar Klavan, Daniel Opare oder Ja-Cheol Koo. Und alle durften sie sich an großartige Momente erinnern, als sie am Samstagnachmittag auf dem Rasen der WWK-Arena standen. Mit dem FC Augsburg hatten die ehemaligen Spieler vor einem Jahrzehnt Historisches geschafft und waren in den Europapokal eingezogen. Zum Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 hatte der Klub seine „Europa-League-Helden“ eingeladen. Nach dem Spiel gegen Mainz schwelgten sie bei einem gemeinsamen Essen in der Arena in Erinnerungen.

Ehe die Partie gegen Mainz begann, richtete der ehemalige Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter ein paar Worte an die Spieler von damals und die Fans. „Wir feiern heute etwas Einmaliges für unseren FCA. Das war nur möglich, weil die Mannschaft auf dem Platz alles gegeben hat und einen unglaublichen Teamgeist hatte.“ Reuter ist inzwischen noch in beratender Funktion tätig, sein Vertrag endet im Sommer 2026.

Die weiteste Anreise hat Ja-Cheol Koo

Die weiteste Anreise hatte der Südkoreaner Koo, der sein gewohntes Lächeln präsentierte und sich mit vier Worten den Applaus der Fans abholte. „Ich liebe den FCA“, sagte der 36-Jährige in seiner überschwenglichen Art. Mit Augsburg und Mainz trafen gleich zwei ehemalige Klubs Koos aufeinander, am Ende freuen konnten sich nur die Mainzer, die mit 4:1 gewannen. Innenverteidiger Klavan erzählte im Stadionheft, dass ihm vor allem zwei Dinge in Erinnerung geblieben seien, wenn er an die Zeit im Europapokal denke. „Zum einen unser allererstes Spiel in Bilbao – das war eine unglaubliche Erfahrung. Und natürlich unsere Begegnungen mit dem FC Liverpool.“

Schiedsrichter Daniel Schlager zeigt Dominik Kohr (Zweiter von rechts) die Gelb-Rote Karte. Foto: Harry Langer, dpa

Der FCA war mit zwei Niederlagen im Herbst 2025 in die Gruppenphase der Europa-League gestartet, schaffte aber noch mit einem unglaublichen Endspurt den Einzug in die K.o.-Phase. Mit einem Last-Minute-Treffer erzielte Raul Bobadilla das 3:1 in Belgrad und ermöglichte das Weiterkommen. Gegen Liverpool schied der FCA dann denkbar knapp aus. Nach einem 0:0 im Hinspiel unterlag der Bundesligist 0:1 an der Anfield Road gegen die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp.

Nicht unten auf dem Rasen stand am Samstag Markus Weinzierl. Der Trainer, der die Augsburger zu den größten Erfolgen geführt hatte, war nach seinem zweiten Gastspiel in Augsburg geräuschvoll zurückgetreten. Inzwischen ist der Nachwuchschef des FC Bayern München.

Dominik Kohr erzielt ein Tor und fliegt vom Platz

Ein Held von damals stand am Samstag vor der Party noch aktiv auf dem Feld. Dominik Kohr spielt seit Jahren für den FSV Mainz 05, stand während des Erfolgs seiner Mannschaft auf dem Rasen und trug zu einem ereignisreichen Spiel bei. Erst erzielte er das zwischenzeitliche 2:0 für die Gäste. Seine Laune dürfte nach dem Erfolg nicht die schlechteste gewesen sein – wenngleich er nach rund einer Stunde mit Gelb-Rot vom Platz flog.