Felix Uduokhai leitet gegen den SC Freiburg die Wende ein

Plus Beim 2:1-Erfolg gegen den SC Freiburg erzielt der Innenverteidiger seinen zweiten Saisontreffer. Diese Noten verdienen sich die Spieler des FC Augsburg in der Einzelkritik.

Gegen den SC Freiburg gelingt dem FC Augsburg ein 2:1 (0:1)-Heimsieg. Überzeugende Leistungen zeigen zwei Einwechselspieler, aber auch etliche Mitspieler verdienen sich eine gute Bewertung. Die Spieler des Fußball-Bundesligisten in der Einzelkritik.

Finn Dahmen Wartet weiterhin auf sein erstes Spiel ohne Gegentor, genießt aber trotzdem das volle Vertrauen von Trainer Jens Thorup. Erlebte eine ruhige Anfangsphase, in der er nur einmal zupacken musste. Beim Strafstoß von Grifo chancenlos. Hatte im weiteren Verlauf des Abends kaum etwas zu tun, weil die Freiburger harmlos agierten und die Augsburger Verteidiger weitestgehend ihren Job erledigten. Note 3,0