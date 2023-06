FC Augsburg

vor 16 Min.

Gesamtnoten für die Saison: Der Bankdrücker beim FCA wird zum Klassenbesten

Plus Torhüter Tomas Koubek überzeugt in der Rückrunde als Gikiewicz-Vertreter und zieht in der Noten-Abschlusstabelle des FC Augsburg an allen vorbei.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Lange galt Tomas Koubek als der Fehleinkauf des FC Augsburg seit dem Bundesliga-Aufstieg 2011. Über sieben Millionen Euro hatte der FCA 2019 für den tschechischen Torhüter an den französischen Erstligisten Stade Rennes bezahlt. Es schien, als müsste der FCA diese Investition komplett abschreiben. Doch in dieser Saison zahlte Koubek als Gikiewicz-Vertreter mit barer Münze zurück. Da sprang er vor allem nach seinen Leistungen in der Rückrunde in der Notentabelle als Klassenbester ganz nach vorn. Ansonsten gab es über die gesamte Spielzeit gesehen sehr viel Mittelmaß in der Benotung der Spieler durch unsere Redaktion. Da spiegelt sich der Saisonverlauf: ausreichend für den Klassenerhalt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Tomas Koubek (Durchschnittsnote 2,77/2,88 nach 15 Spielen vor der WM-Pause) Als Rafal Gikiewicz ausfiel, war Koubek da. Besonders umjubelt war er nach dem 1:0-Heimsieg gegen Union Berlin. Es war sein einziges Zu-null-Spiel in dieser Saison, aber dafür ein essenzielles. Wenn man es etwas überspitzt formuliert, hat er den FCA damit den Klassenerhalt gerettet und somit seine Ablösesumme wieder hereingespielt. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft noch bis 2024. Ob er ihn erfüllt, steht in den Sternen. Als Nummer eins wird er wohl nicht in die Saison gehen, wenn er bleibt. Dafür hat der FCA Finn Dahmen, 25, vom FSV Mainz 05 geholt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen