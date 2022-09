FCA-Keeper Gikiewicz hält gegen Bayern alles und spricht dann von Abschied

es ist nun mal so das ein Verein mindestens 2 Gute Torhüter braucht ! Gikiewicz ist ein absolut sehr guter Mann , aber wenn er sich morgen den Fuß bricht was ist dann ?? stellen sich dann hier alle anwesenden Besserwisser in den Kasten ??? was man Reuter vorwerfen kann ist das er ein Eigenbrötler und absolut kein Team planer ist ,sonst hätte er vorher in Ruhe mit seinem Torwart geredet und im ganz einfach die Sicht des Vereins erklärt !!Gikiewicz hätte deswegen nicht weniger verdient und die Fans hätten im weiter zugejubelt oder auch beschimpf , genau so wie es heute auch ist .

