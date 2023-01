FC Augsburg

vor 18 Min.

Glück im Unglück bei Vargas, aber das Verletzungspech beim FCA bleibt

Ruben Vargas hatte sich am Sonntag in Dortmund verletzt.

Plus Der FC Augsburg muss am Mittwoch gegen Mönchengladbach auf den Schweizer und Irvin Cardona verzichten. Niklas Dorsch steht vor seinen ersten Spielminuten in dieser Saison.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Ruben Vargas hatte Tränen in den Augen. Wieder ein Rückschlag – dabei hätte das neue Jahr doch vieles verändern sollen. Immer wieder kämpft der Schweizer mit Problemen beim FC Augsburg. Der 24-Jährige ist ein hoch veranlagter Spieler. Einer, der bei der Weltmeisterschaft in Katar überzeugt hat. Aber eben auch einer, der beim FCA noch auf den großen Durchbruch wartet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen