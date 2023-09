FC Augsburg

Gnadenlos gute Effizienz: Die Einzelkritik der FCA-Spieler gegen Mainz

Plus Spielerisch hatten die FCA-Profis beim 2:1-Sieg gegen Mainz wenig zu bieten. Dafür setzten sie auf die grundlegenden Tugenden Wille, Einsatz und Effizienz. Die Noten der FCA-Spieler.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Finn Dahmen Wollte seine Ex-Kollegen nach dem ersten Aufeinandertreffen trösten. Durfte er dann auch. Auch wenn das 0:1 nicht unhaltbar schien, da fehlten ihm auch zwei, drei Zentimeter Armlänge. Ansonsten hielt er in der Schlussphase sein Tor sauber. Hatte dabei aber auch Glück, als ihn eine Faustabwehr mißglückte und Gouweleeuw auf der Linie retten musste. Note 4,0

Patric Pfeiffer Der Innenverteidiger muss noch lernen, dass Bundesliga heißt, von der ersten Sekunde an konzentriert zu sein. Steigerte sich dann aber an der Seite von Routinier Gouweleeuw vor allem in Hälfte zwei. Gewann 84 Prozent seiner Zweikämpfe. Den wichtigsten in der Offensive, als er kurz vor der Halbzeit mit seinen Extra-Eigenschaften Willen, Einsatz und Kopfballstärke das Siegtor vorbereitete. Mit einem Doppelkopfball hatte er den Ball Richtung Ermedin Demirovic befördert, der dann vollendete. Musste nach 72 Minuten angeschlagen raus. Note 3,0

