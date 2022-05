Hinter dem Aus von Hofmann und Weinzierl beim FCA steckt ein Machtkampf

Weinzierl war ein ehrgeiziger, ambitionierter junger Trainer als er die Mannschaft, mit der er sensationell den Aufstieg in die zweite Liga geschafft hat (Jahn Regensburg), abgeworben vom FC Augsburg in Person von Walther Seinsch himself, verließ, um seine Chance zu nutzen in der ersten Liga Fuß zu fassen. Man wusste beim FCA also genau, wen man holte und Weinzierl hat NIE also wirklich niemals einen Hehl draus gemacht, dass er sich zu Höherem berufen fühlte.



Tatsächlich hat ihm Reuter den A.... oder weniger vulgär den Job gerettet. Das bezahlte er mit einem ständig co-coachenden Geschäftsführer Sport, der neben ihm am Spielfeldrand umeinanderfuchtelte wie später dann Ronaldo beim EM-Finale seiner Portugiesen und sehr überraschenderweise Toni Kroos und Marcelo unlängst beim Halbfinale von Real Madrid gegen ManCity. Normal ist das aber eher nicht.



Trotzdem wurde Markus Weinzierl Trainer des Jahres und nicht Reuter Sportdirektor desselben oder Co-Trainer des Jahres.



Nach dem Coup mit der Europapokalteilnahme rissen sich große Mannschaften um MW und es war an sich klar, dass er einem solchen Ruf folgen würde. Und eigentlich hätte es ihm auch niemand übel genommen, hätte er nicht vorher noch eine Vertragsverlängerung unterzeichnet. Warum er das getan hat, darüber lässt sich nur spekulieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihm Reuter mit einer Gehaltsaufbesserung diese schmackhaft gemacht hat, ihn im Glauben lassend, dass er ihn bei einem entsprechenden Angebot (für den FCA wohlgemerkt, der so noch ein paar Euronen Cash machen konnte) ziehen lassen würde. 'Man würde sich dann schon einig', so lt. Weinzierl im damaligen ZEIT-Interview die launige Formulierung, die auf Vertrauensbasis die Auflösung des Vertrages zusicherte. Auf so ein Reuterwort sollte man nie nix geben. Alles schriftlich und mit exakten Regelungen, sonst ist man der nächste, der sich übervorteilt fühlen kann und von falschen Versprechungen getäuscht.

Antworten Melden Permalink