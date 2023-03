FC Augsburg

Irvin Cardona kann für den FCA gegen Schalke eine Schlüsselrolle spielen

Plus Irvin Cardona hatte lange Zeit Verletzungspech, ist jetzt aber wieder fit. Augsburgs Trainer Enrico Maaßen sieht den 25-Jährigen als Option für die Startelf.

Der Einstand war unglücklich. Wenige Minuten war Irvin Cardona erst auf dem Platz, als er heftig am Fuß getroffen wurde. Es war Ende Januar in Dortmund, ein kalter und regnerischer Tag. Cardona, der Neue aus Brest, war früh für den verletzten Ruben Vargas aufs Feld gekommen. Doch auch der Franzose hielt nicht bis zum Ende durch. Nach einem Tritt von Dortmunds Julian Ryerson hatte er eine Risswunde am rechten Fuß. Er nahm Schmerzmittel, in der Pause wurde die Wunde genäht. In der 65. Minute war dennoch Schluss. Ein alles andere als perfekter Beginn.

