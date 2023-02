Ist Augsburgs Berisha ein Kandidat für Flick?

Plus Der Bundestrainer hatte Überraschungen bei seiner Kadernominierung angekündigt. Der FCA-Stürmer könnte eine solche sein. Erst recht nach dem Siegtreffer gegen Leverkusen.

Diesmal lief Mergim Berisha jeden Zusatzmeter. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch daneben. Der Stürmer des FC Augsburg hatte wie bereits gegen Mönchengladbach auch gegen Bayer Leverkusen den entscheidenden Treffer erzielt. 1:0 hatten die Augsburger am Freitagabend gewonnen, es war der zweite Heimsieg in diesem Kalenderjahr. Und wieder war Berisha der gefragte Mann.