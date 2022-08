Juventus Turin und Dortmund kommen zum FCA-Jugendturnier

Plus Der FCA setzt die Tradition der internationalen Jugendturniere fort. Mit Juventus Turin und Borussia Dortmund stehen zwei glanzvolle Namen auf der Teilnehmerliste.

Eines war Roy Stapelfeld, dem Organisator des internationalen U15- Jugendturnieres des FC Augsburg, klar: Man braucht ein gutes Fundament von Teams, um weitere namhafte Vereine ködern zu können. „Zu Young Boys Bern, Borussia Dortmund, Luxemburg, Salt Lake haben wir sehr gute direkte Kontakte. So hatten wir einen Kern von guten Teams gefunden, der wichtig ist, um weitere interessante Vereine zu gewinnen. Die fanden wir ebenfalls über gute Kontakte.“