FC Augsburg

17:56 Uhr

Kelvin Yeboah steht vor einer ungewissen Zukunft beim FC Augsburg

Kelvin Yeboah erzielte beim VfL Bochum sein erstes Tor in der Bundesliga. Doch für mehr reichte es nicht.

Plus Der FC Augsburg hat zwar eine Kaufoption über 6,5 Millionen Euro für den Leihspieler vom CFC Genua. Doch diesen Preis will der Bundesligist für den Neffen von EX-Bundesliga-Star Anthony Yeboah nicht zahlen. Aber vielleicht gibt es andere Optionen.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Kelvin Yeboah war vor knapp einer Woche kurz davor, sich in die Herzen der Fans des FC Augsburg zu schießen. Erst in der 78. Minute eingewechselt, erzielte der 23-jährige Leihspieler vom CFC Genua sieben Minuten später das 2:3 beim VfL Bochum. Nach seinem ersten Bundesliga-Tor war es plötzlich wieder möglich, vielleicht doch noch einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg zu retten. Und in den letzten Sekunden der Nachspielzeit schien Yeboah diese Hoffnungen zu erfüllen.

Nach einer Flanke von Felix Uduokhai nahm er den Ball kurz vor dem Bochumer Strafraum gekonnt mit der Brust an. Und hätte er nun den völlig frei neben ihm stehenden Irvin Cardona angespielt, der Franzose hätte wohl den 3:3-Ausgleich erzielt. Doch Yeboah versuchte sich selbst mit einem schwierigen Volleyschuss - und verzog. Aus, vorbei. Wieder ein Matchball in Sachen Klassenerhalt vergeben. Der FCA muss am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Dortmund einen neuen Anlauf nehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen