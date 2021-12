FC Augsburg

08:09 Uhr

Ein Ex-Augsburger will heute mit Bochum den FCA besiegen

Plus Thomas Reis spielt eine gute Rolle in der Bundesliga, auch wenn manche Erfahrung schmerzhaft war. An seine Zeit beim FC Augsburg denkt der VfL-Coach gerne zurück.

Von Marco Scheinhof

Thomas Reis fühlt sich wohl. In seinem Ruhrpott, in seinem Bochum. „Ich bin seit 20 Jahren hier und ein Ruhrpottmensch geworden“, sagt der Trainer. So ganz nebenbei hat er den VfL auch noch in die Bundesliga geführt. „Ich war hier selbst Spieler, daher ist es für mich etwas Besonderes, die Verantwortung für die wichtigste Mannschaft im Verein zu haben. Wir sind ein Traditionsverein und haben eine Fanbase, die unheimlich Spaß macht. Wir machen uns nicht kleiner, als wir sind.“

