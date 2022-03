Mit Dorsch auf der Ersatzbank fand der FCA keine Mittel gegen Stuttgart

Plus Der FC Augsburg schaffte es bei der Niederlage gegen den VfB Stuttgart nicht, dem Druck standzuhalten. Interessant in diesem Zusammenhang: die Personalie Niklas Dorsch.

Niklas Dorsch sprintete über das halbe Feld, um diesem Ball hinterherzujagen. In der Nachspielzeit hatte der FC Augsburg im Angriff einen Ballverlust produziert, nun lief der schnelle Gegenangriff des VfB Stuttgart. Alle waren ausgespielt, die lärmende Masse der über 55.000 Fans hatte schon den Torschrei auf den Lippen. Doch auf der Torlinie stand noch jemand. Dorsch, der diesen Ball einfach nicht verloren geben wollte, lenkte den Torschuss von Chris Führich akrobatisch am Pfosten vorbei ins Toraus.