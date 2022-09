FCA-Test gegen Lustenau: Koubek und Berisha in verschiedenen Gefühlswelten

Ich kann schon verstehen, das der Koubeck frustriert ist, wenn er als National-Torwart von Tschechien hinten einem jungen Klein auf die 3. Position verdrängte wird.

Aber fragt er sich auch warum?

Durch gute Launen vertreten (finde ich jedenfalls nicht schlecht) hat sich aber wohl noch niemand ins Tor als Nr. 2 geschweige denn als Nr. 1 gespielt, an irgendetwas wird es wohl liegen, wenn er jetzt nur die Nr. 3 mit "gutem Gehalt" ist und auf der Tribüne sitzen darf.



Was mich gestern aber wirklich sehr verwundert hat, dass nur:



>> Die 427 Fans auf der Tribüne des Rosenaustadions klatschten. Ein seltener Moment für den Tschechen.<<



Die paar Hansl auf der Tribüne hockten und den FCA unterstützt haben.

Selbstverständlich wäre ich da auch in der Rosenau gewesen, wäre ich denn zuhause gewesen!

So konnte ich mir das Spiel mit mehreren Unterbrechungen, (schlechter Empfang) nur auf dem FCA-Fan-TV Kanal in Bad Saulgau im Wohnmobil anschauen, leider!



Natürlich freut es mich sehr, dass es für den FCA Neuzugang Berisha sehr gut lief und er zum 5 : 2 Sieg gegen die Lustenauer, 4 Tore beisteuern konnte, dabei in der 1. Halbzeit einen lupenreinen Hattrick erzielen konnte, Bravo.

