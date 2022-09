Neuzugang Mergim Berisha ist der Feingeist unter den FCA-Büffeln

Plus Mergim Berisha verleiht dem Angriffsspiel des FC Augsburg eine neue Wucht. Das zeigte er nicht nur mit seinem ersten Bundesliga-Tor gegen den FC Bayern München. Der 24-Jährige hat auch noch andere Qualitäten und auch Seiten.

Es war sicher kein Zufall, dass die Medienabteilung des FC Augsburg auf das Titelblatt des Stadionkuriers für das Spiel gegen den FC Bayern München Mergim Berisha platzierten. Denn der Neuzugang von Fenerbahce Istanbul hatte während seiner Zeit bei RB Salzburg in der Gruppenphase der Champions League im November 2020 schon zweimal gegen die Bayern getroffen. Damals verlor Salzburg beide Spiele (2:6 und 1:3) und schied aus, doch der damals 22-Jährige hatte keinen Respekt vor den Bayern und Torhüter Manuel Neuer gezeigt.