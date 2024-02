FC Augsburg

Niederlage gegen Mainz: Der FC Augsburg lässt mal wieder eine große Chance liegen

Plus Die Augsburger zeigen in Mainz eine schlechte Leistung und verlieren mit 0:1. In der Kabine wird es in der Pause richtig laut, aber auch das hilft nicht wirklich.

Von Marco Scheinhof

Marinko Jurendic lief immer wieder hin und her. Zwischen der Kabine des FC Augsburg und der des Schiedsrichter-Gespanns. Eine Szene aus der Partie in Mainz beschäftigte den Sportdirektor des FC Augsburg am späten Samstagnachmittag ganz besonders. Er hatte in Hälfte zwei ein Handspiel von Phillipp Mwene erkannt, unmittelbar nach der 15-minütigen Unterbrechung wegen erneut aus den Fanblöcken fliegender Tennisbälle aus Protest gegen die Deutsche Fußball-Liga und deren Pläne mit einem Investoren-Einstieg. Der Ball war nach Flanke von Kevin Mbabu und Weiterleitung von Iago dem Mainzer Mwene an die Hand gesprungen, für Schiedsrichter Tobias Reichel und seinen Video-Assistenten allerdings nicht strafbar. Weil aus ihrer Sicht der Ball vom eigenen Kopf gegen den Arm geprallt war, was deshalb nicht elfmeterwürdig wäre.

Jurendic sah das anders und hatte bei seinem letzten Gang zum Schiedsrichter seinen Laptop unterm Arm. Er zeigte ihm die Szene. "Aus unserer Sicht war das ein Elfmeter", sagte Jurendic eindringlich. Er hätte den Ausgleich bedeuten können, wer weiß, wie die Partie geendet wäre. So aber stand eine 0:1-Niederlage des FCA. Torwart Finn Dahmen hatte mal wieder bei einer Flanke gepatzt, Sepp van den Berg kurz vor der Pause dadurch per Kopf getroffen.

