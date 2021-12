FC Augsburg

17:20 Uhr

Niederlechner und Uduokhai sind zurück, Koubek mit Corona infiziert

Plus Die Corona-Pandemie sorgt beim Trainingsauftakt des FC Augsburg für Unruhe. Immerhin stehen seit Donnerstag zwei zuletzt verletzte Spieler wieder auf dem Platz.

Von Marco Scheinhof

Am Ende schimpfte Florian Niederlechner lautstark. Ein spätes Gegentor hatte den Stürmer des FC Augsburg geärgert – auch wenn es nur in einem Trainingsspiel war. Nach dem Treffer war Schluss, die erste Trainingseinheit des FC Augsburg nach der kurzen Winterpause war am Donnerstagvormittag um 11.45 Uhr beendet. Niederlechner aber ärgerte sich noch länger. Die Defensivarbeit hatte ihm nicht gefallen. Als die FCA-Profis aber mit ihren Fahrrädern wieder in Richtung Kabine fuhren, war Niederlechners Ärger verraucht. Er verabschiedete sich freundlich.

