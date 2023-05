FC Augsburg

16:10 Uhr

Nur die Verletzung von Vargas trübt beim FCA die Stimmung

Ruben Vargas (rechts) befand sich jüngst in ausgezeichneter Form, fällt aber für den Rest der Saison aus.

Plus In Bochum kann der FCA den Klassenerhalt perfekt machen. Die Spieler präsentieren sich zum Start in die Trainingswoche bestens gelaunt, für Ruben Vargas ist die Saison aber beendet.

Von Johannes Graf

Das Trainerteam hält die Laune hoch. Kleine Wettbewerbe, Wettkampfcharakter, das gefällt den Spielern des FC Augsburg. Mergim Berisha jagt den Ball ins Miniaturtor, seine Teamkollegen jubeln. Rhythmisches Klatschen, lachende Gesichter - im Laufe des Trainings sollten sich die freudigen Ereignisse wiederholen. Bestens ist die Stimmung auf dem Trainingsplatz, die Sonne scheint, der Himmel leuchtet hellblau. Vor allem aber wirkt der Erfolg gegen Union Berlin nach, als die Bundesligaprofis an diesem Dienstagvormittag ihrer Arbeit nachgehen. "Nichts ersetzt Siege", pflegt FCA-Sportchef Stefan Reuter zu sagen. Blendend eben nicht nur das Wetter, zugleich die Aussichten vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Der immense Druck, der vor ein paar Tagen noch zentnerschwer auf den Augsburgern lastete, zieht nun die Schultern der Mitkonkurrenten nach unten. Zittern müssen vorwiegend Schalker, Stuttgarter oder Bochumer, Hertha BSC kann nur noch auf den Strohhalm Relegation hoffen. Mit einem Sieg tief im Westen der Republik wäre der Klassenerhalt für den FCA wohl endgültig geschafft - außer Schalke lässt den FC Bayern ein blaues Wunder erleben. Sechs Punkte Vorsprung auf den Relegations- beziehungsweise Abstiegsrang sollten die FCA-Mannschaft durch die Woche tragen. Es gibt etwas zu gewinnen.

