FC Augsburg

12:00 Uhr

Raúl Bobadilla vermisst den FCA und die Bundesliga

Plus Der argentinische Fußballer Raúl Bobadilla blickt gerne auf seine Zeit beim FCA zurück. Zum Unentschieden gegen Schalke am Wochenende war er im Stadion zu Besuch.

Hier noch ein Selfie mit einer glücklichen Mutter und ihrer vielleicht einjährigen Tochter, die gar nicht weiß, wie ihr geschieht. Da noch eine Unterschrift auf einem FCA-Kindertrikot. Raúl Bobadilla war am frühen Samstagabend der heimliche Star im VIP-Bereich des FC Augsburg. Erstmals nach seinem Wechsel im Sommer 2017 vom FCA zu Borussia Mönchengladbach war der gebürtige Argentinier wieder in Augsburg und sah das 1:1 gegen Schalke 04 live in der WWK-Arena.

