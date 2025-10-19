Jetzt kommt für das junge FCA-Team die Reifeprüfung

Wer nur das Ergebnis betrachtete, der konnte aus Sicht des FC Augsburg enttäuscht sein. Ein 1:1 brachte der Fußball-Bundesligist von seinem Auswärtsspiel bei Aufsteiger 1. FC Köln mit nach Hause – die Erwartungen sind in dieser Saison eigentlich andere.

Die Verantwortlichen allerdings wussten das letztlich gerechte Ergebnis einzuordnen. Glück hatte der FCA bei einem Pfostenschuss in der ersten Hälfte, Pech hatte er bei einem nicht gegebenen Strafstoß in der zweiten Hälfte. Sie werteten dieses Unentschieden mehr als Fort- denn als Rückschritt. Und das absolut zurecht.

Der Fortschritt des FC Augsburg zeigt sich in der Spielweise und der Verjüngung

Zum einen zeigte sich dieser Fortschritt in der Spielweise. Die Augsburger haben sich dieses Ergebnis nicht ermauert, sondern ihren Teil zu einem kurzweiligen Nachmittag beigetragen. Trainer Sandro Wagner hat sich bislang nicht – wie einige seiner Vorgänger es aus der Not heraus irgendwann taten – von schlechten Ergebnissen beeinflussen lassen.

Ja, auch er hat Anpassungen in seinem Spielsystem vorgenommen, an seiner grundsätzlichen Ausrichtung hat er aber festgehalten. Der FCA trat in Köln mutig auf, attackierte ambitioniert, verteidigte aktiv und praktizierte phasenweise in der Offensive sehr gepflegtes Kurzpassspiel. Zwar ließ Wagners Mannschaft Durchschlagskraft vermissen, aber die Idee war klar erkennbar.

Spiele gegen Leipzig und Dortmund: Auf den FCA wartet eine intensive Woche

Obendrein standen etliche junge Spieler auf dem Feld, der Altersdurchschnitt der Anfangself belief sich auf 24,7 Jahre. Der Trainer unternimmt den Versuch, mit einer verjüngten Mannschaft attraktiv und erfolgreich zu spielen. Dieses Vorhaben füllt er mit Leben. Der Auftritt seines Teams in Köln bestätigte ihn in seinem Tun.

Wie weit er mit der Entwicklung der Spieler und der Mannschaft ist, wird sich in einer intensiven Woche zeigen. Die Heimspiele gegen die Top-Teams aus Leipzig und Dortmund dienen ebenso als Gradmesser wie das DFB-Pokalspiel gegen Bochum. Das junge FCA-Team kann seine Reifeprüfung ablegen.