FC Augsburg

19:22 Uhr

Schalke 04 gegen den FC Augburg: Das Duell der Torjäger

Mergim Berisha blickt mit dem FC Augsburg nach zwei Siegen in Folge nach oben. Ob sich der Aufwärtstrend auch auf Schalke fortsetzt, wird sich am Sonntag zeigen.

Plus Die Stürmer Mergim Berisha und Simon Terodde sind die tragenden Säulen beim FC Augsburg und bei Schalke 04. Am Sonntag werden sie mitentscheiden, wer jubeln darf.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Wenn am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) der FC Augsburg in der Veltins-Arena auf Schalke 04 trifft, dann kommt es dort auch zum Duell der Torjäger. Mergim Berisha, 24, gegen Simon Terodde, 34. Beide sind aus dem Spiel beider Klubs nicht mehr wegzudenken, beide könnten aber unterschiedlicher kaum sein. Im Werdegang, aber auch in der Sozialisation in der Bundesliga.

