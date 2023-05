Statt Party lange Gesichter – So beurteilt FCA-Trainer Maaßen den Auftritt seiner Mannschaft

Plus In der Halbzeitpause ist der FC Augsburg einen Treffer vom Klassenerhalt entfernt. Nach der Pause entgleitet den Spielern das Spiel. Doch Maaßen bleibt optimistisch.

Meist registrieren Torhüter eigene Treffer freudig, aber wenig erregt. Eine geballte Faust vielleicht, gelegentlich gereckte Arme gen Himmel. Bochums Torhüter Manuel Riemann hingegen hielt nichts mehr im Tor, als der Ball zum dritten Mal das Augsburger Gehäuse von ihnen gesehen hatte. Der 34-Jährige, leuchtend grün gekleidet, sprintete über die gesamte Länge des Platzes, um sich auf den Jubelhaufen seiner Mitspieler zu werfen. Nach einer Stunde erreichte die Lautstärke im Ruhrstadion seinen höllischen Höhepunkt.

Zugleich wurde den Spielern des FC Augsburg klargemacht, dass es wohl an diesem Nachmittag nichts mehr werden würde mit dem vorzeitigen Klassenerhalt. Da konnte der FC Bayern München ein Tor nach dem anderen gegen den FC Schalke erzielen, ohne eigenes Zutun fiel die Party aus. Augsburgs Trainer Enrico Maaßen fiel es nach Schlusspfiff schwer, seine Enttäuschung zu verbergen. "Klar ist das ein Rückschlag. Wenn du die Chance hast, den Deckel draufzumachen, und es nicht schaffst, dann ist man natürlich sauer und verärgert."