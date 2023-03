FC Augsburg

So haben sich die Nationalspieler des FCA geschlagen

Plus Neun Augsburger waren mit ihren Nationalteams unterwegs. Vargas traf für die Schweiz, Beljo für Kroatiens U21. Ein anderer Akteur erlebte eine Enttäuschung.

Von Marco Scheinhof, Robert Götz

Die Vergangenheit und die Gegenwart des FC Augsburg trafen im bosnischen Zenica aufeinander. Beim EM-Qualifikationsspiel Bosnien-Herzegowina gegen Island standen sich der aktuelle FCA-Top-Scorer Ermedin Demirovic und der ehemalige FCA-Torjäger Alfred Finnbogason gegenüber. Neben dem alles überstrahlenden DFB-Debüt von Mergim Berisha sicherlich der Höhepunkt in der FCA-Länderspielpause.

Ermedin Demirovic Ein Tor erzielte zwar weder Demirovic noch Finnbogason, doch ging Demirovic als klarer Sieger aus dem Duell hervor. Bosnien gewann mit 3:0 gegen Island. Demirovic stand 82 Minuten auf dem Platz. Beim 0:2 am Sonntag in der EM-Qualifikation gegen die Slowakei durfte er gar 90 Minuten ran. Allerdings kehrte er nun krank nach Augsburg zurück. Trainer Enrico Maaßen hatte aber ohnehin geplant, ihm ein paar Tage frei zu geben, da Demirovic nach seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen Schalke für drei Partien gesperrt ist. Damit fehlt er dem FCA gegen Wolfsburg, Köln und Leipzig. Finnbogason spielte eine Minute länger als Demirovic und verließ in der 83. Minute den Platz. Der 34-Jährige, dessen Vertrag im Sommer 2022 beim FCA nicht verlängert wurde, stürmt seit August für den dänischen Erstligisten Lyngby BK. Bisher erzielte Finnbogason in zehn Punktspielen drei Treffer für den Tabellenvorletzten.

