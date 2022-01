FC Augsburg

17:49 Uhr

So lief der Pepi-Deal beim FC Augsburg ab

Ricardo Pepi hat im Juli 2020 seinen ersten Hattrick im Profifußball geschafft. Nun möchte er Fuß in der Bundesliga fassen.

Plus Die Augsburger holen für gut 13 Millionen Euro den 18-jährigen Pepi aus den USA. Warum sich der Bundesligist gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt hat.

Von Marco Scheinhof

Ein Wunschkonzert sei die Fußball-Bundesliga nicht. Hat Markus Weinzierl vor wenigen Tagen noch gesagt. Vor allem mit Blick auf mögliche Transfers. Nun aber scheint ihm tatsächlich ein Wunsch erfüllt worden zu sein. Der FC Augsburg steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Ricardo Pepi. Der Stürmer ist 18 Jahre alt, ein begehrtes Talent. Er hat die US-amerikanische und mexikanische Staatsbürgerschaft. Zuletzt spielte er für Dallas in der MLS, der höchsten Profiliga in den USA. Für die US-Nationalmannschaft sammelte er in sieben Spielen sechs Scorerpunkte. Klingt alles recht verheißungsvoll.

