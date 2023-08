So tippen Promis die Saison des FC Augsburg und des FC Bayern

Wir haben Prominenten nach ihren Tipps für die neue Bundesliga-Saison gefragt. Das sagen Ex-FCA-Stürmer Thurk, Andreas Rettig oder Ehrenrätin Irene Krapf.

Die neue Bundesliga-Saison startet - und mit ihr die Frage: Was erwartet uns in der neuen Saison 2023/24? So tippen Ehemalige und Aktive beim FCA. Auskunft gegeben haben uns: Irene Krapf (Ehrenrätin FC Augsburg und Präsidenten-Firstlady), Alwin Fink (ehemaliger FCA-Kapitän), Michael Thurk (ehemaliger FCA-Stürmer), Andreas Rettig (ehemaliger FCA-Manager), Felicitas Mayr (Spielführerin FC Augsburg), Matthias Ostrzolek (ehemaliger FCA-Verteidiger) und Patrick Mölzl (ehemaliger FCA-Mittelfeldspieler).

Irene Nusser, Ehrenrätin FC Augsburg und Präsidentengattin Foto: Markus Krapf

Wer wird Deutscher Meister?

Irene Krapf: Der ehemalige FCA-Nachwuchschef Thomas Tuchel wird den FC Bayern am Ende souverän zur Meisterschaft führen.

Alwin Fink: Natürlich würde ich mir einen anderen Titelträger als den FC Bayern wünschen. Nicht weil ich die Bayern nicht mag. Aber der BVB war zuletzt einfach zu dumm.

Michael Thurk: Ich hoffe es nicht, aber die Bayern werden es wieder machen. Am ehesten kommen da noch der BVB, Leipzig oder Leverkusen in Frage, aber das reicht einfach nicht.

Andreas Rettig: Der FC Bayern. Hoeneß und Rummenigge feiern ihr Comeback auf dem Platz und Kalle wird Torschützenkönig.

Felicitas Mayr: Deutscher Meister wird Borussia Dortmund. Ewiger Zweiter zu sein, das reicht irgend wann einmal.

Matthias Ostrzolek: Es werden auch diese Saison wieder Bayern München und Borussia Dortmund unter sich ausmachen. Hoffentlich wieder genau so spannend wie vergangene Saison.

Patrick Mölzl: Bayern München. Weil es so ist wie immer: Wenn die vorherige Saison nicht so gut war, legen sie noch eine Schippe drauf.

Alwin Fink Foto: Ulrich Wagner

Wer steigt aus der Bundesliga ab?

Irene Krapf: Erwischen wird es die Lilien aus Darmstadt. Um den zweiten Abstiegsplatz balgen sich Heidenheim, Bochum und aufgepasst: Gladbach!

Alwin Fink: Ich glaube, die beiden Aufsteiger Darmstadt und Heidenheim wird es erwischen. Vielleicht auch den VfL Bochum. Für Heidenheim würde es mir leid tun.

Michael Thurk: Einer der beiden Aufsteiger wird wieder runtergehen – und dann gibt es noch zwei Mannschaften, die da unten reinrutschen. Bochum wird sicher unten drinstecken.

Andreas Rettig: Durch die im Zuge der Super League beschlossene Aufstockung auf 24 Teams – zum Glück niemand.

Felicitas Mayr: Ich denke nicht, dass sich der SV Darmstadt 98 und der VfL Bochum in der nächsten Saison halten können.

Matthias Ostrzolek: Ich wünsche keinem Verein den Abstieg. Daumen drücke ich auf jeden Fall sowohl dem FCA als auch dem VfL Bochum. Sie sollen in der Bundesliga bleiben.

Patrick Mölzl: Es wird Bochum und Heidenheim erwischen. Und ich befürchte, auch Darmstadt muss wieder runter.

Michael Thurk ist heute Teil des Trainerteams des FSV Mainz 05. Foto: Thorsten Wagner

Wer wird die Überraschung der Saison?

Irene Krapf: Für mich zwar keine Überraschung, aber dafür für die meisten anderen: Der FCA landet in der oberen Tabellenhälfte.

Alwin Fink: Ich glaube und hoffe, dass der FCA dafür sorgen wird. Vor allen Dingen wenn man die finanziellen Möglichkeiten unserer Mannschaft betrachtet.

Michael Thurk: Leverkusen hat sich super verstärkt, sie werden von Beginn an eine bessere Rolle spielen als zuletzt. Dazu kommt: Unter Xabi Alonso ist es stetig besser geworden.

Andreas Rettig: Der im Winter von Heidenheim verpflichtete 17-jährige Stürmer vom CF Ipanema namens Edson Junior do Chorico.

Felicitas Mayr: Positiv überraschen wird der 1. FC Heidenheim mit seinem Spaß am Fußball.

Matthias Ostrzolek: SC Freiburg. Die Frage ist, ob es sich noch um eine positive Überraschung handelt oder mittlerweile Normalität ist, dass sie jedes Jahr oben mitspielen.

Patrick Mölzl: Ich hoffe: unser FCA. Wir werden wie so oft hoffnungslos unterschätzt. Ich denke, dass es eine recht entspannte Saison werden könnte.

Fußballfunktionär Andreas Rettig arbeitete u.a. beim FCA, der DFL und dem FC St. Pauli. Foto: Ulrich Wagner

Irene Krapf: Leider werden wir am 5. oder 6. Dezember im Achtelfinale traditionell gegen den FC Bayern aus dem DFB-Pokal ausscheiden.* (die Aussage wurde vor dem Spiel in Unterhaching getroffen)

Alwin Fink: Ich fürchte, dass die Gladbacher dafür ein Kandidat sein werden. Über viele Jahre besaß das Team vom Niederrhein eine tolle Mannschaft. Doch diese Zeiten sind leider vorbei.

Michael Thurk: Bei Gladbach findet ein großer Umbruch statt, viele wichtige Spieler sind weg und haben oft nicht mal Ablöse eingebracht. Das aufzufangen, wird schwierig.

Andreas Rettig: Niemand, es gibt nur Freude. Durch die von der Fifa beschlossene Regel- und Wertungsänderung werden ab der Saison 2023/24 Niederlagen abgeschafft.

Felicitas Mayr: keine Antwort

Matthias Ostrzolek: Ich glaube, dass es für Borussia Mönchengladbach eine schwierige Saison werden kann.

Patrick Mölzl: RB Leipzig. Die Erwartungshaltung ist groß und sie hatten einen hohen Aderlass. Ich kenne Marco Rose und drücke ihm die Daumen, aber das könnte schwierig werden.

Felicitas Mayr ist Kapitänin der Frauenmannschaft des FC Augsburg. Foto: FC Augsburg

Der FCA wird...

Irene Krapf: … nicht nur in der oberen Tabellenhälfte landen, sondern sogar unter den besten sechs!

Alwin Fink: ...auf Platz neun oder zehn landen. Der Verein hat die Mannschaft sehr gut verstärkt.

Michael Thurk: …wieder mal ein neues Gesicht haben. Der Kader ist massiv umgebaut worden. Ob das alles so gut ist? Der FCA ist eine Wundertüte – in beide Richtungen.

Andreas Rettig: …alle Klubs aus Schleswig-Holstein hinter sich lassen.

Felicitas Mayr: Der FC Augsburg schafft es dieses Jahr ins Tabellenmittelfeld und landet auf dem neunten Platz.

Matthias Ostrzolek: …ziemlich schnell den Klassenerhalt erreichen und eine entspanntere Saison als in der jüngeren Vergangenheit haben.

Patrick Mölzl: ...der Verein sein, dem ich die Daumen drücke. Ich bin immer noch Mitglied – und das sind die am besten investierten 80 Euro des ganzen Jahres.

Der frühere FCA Spieler Matthias Ostrzolek ist nun Spieler und Co-Trainer beim TSV Schwaben Augsburg. Foto: Ulrich Wagner

Der FC Bayern wird...

Irene Krapf: ...nicht nur Deutscher Meister, sondern mit den Comebackern Uli und Kalle auch seinem guten, alten FC Hollywood-Image endlich wieder gerecht werden.

Alwin Fink: ...wieder Meister. Ich sehe keinen ernsthaften Konkurrenten. Für mich wäre es aber viel wichtiger, wenn das Team wieder mal die Champions-League gewinnen könnte.

Michael Thurk: …wieder Meister, auch wenn ich es nicht hoffe. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch.

Andreas Rettig: ...umbenannt und heißt ab der Saison 2024/25 DJK Merguez. Er erobert im Rahmen seiner neuen Vermarktungsstrategie neue Märkte.

Felicitas Mayr: ... sich hinter dem BVB auf dem zweiten Platz platzieren dürfen.

Matthias Ostrzolek:... einen der ersten beiden Plätze belegen.

Patrick Mölzl: ...seiner Favoritenrolle gerecht werden.

Patrick Mölzl war beim FC Augsburg Publikumsliebling. Heute arbeitet er als Trainer. Foto: FC Liefering

Wer ist Ihr Liebling der Liga?

Irene Krapf: Ein FCA-Maskottchen! Ich verweise hier an das unbekannte Wiesel von 1987, das bis zu seinem Verschwinden recht hölzern in der Garage des Rosenaustadions stand.

Alwin Fink: Das wird wieder Thomas Müller. Ein guter Typ, nicht nur für den FC Bayern, sondern auch für die Nationalmannschaft. Ein ausgleichender Faktor für jede Mannschaft.

Michael Thurk: Ich finde Christian Streich gut. Ich sehe ihn gerne, auch wenn er es ein bisschen übertreibt. Unser Mainzer Trainer Bo Svensson ist auch immer authentisch.

Andreas Rettig: Nur Rot-Weiss Essen.

Felicitas Mayr: Ganz klar, der Heimatverein – FC Augsburg.

Matthias Ostrzolek: Der FCA und der VfL Bochum.

Patrick Mölzl: FCA-Zeugwart Salvatore Belardo. Weil er eine Legende ist. Wobei: Das trifft auf seine Frau Marlene aber eigentlich auch zu.

Protokolle: Florian Eisele, Johannes Graf, Herbert Schmoll