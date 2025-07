Alle Termine im Überblick: Das ist der Sommerfahrplan des FCA

Ab Montag rollt beim FC Augsburg wieder der Ball. Die Sommerpause ist beendet, Trainer Sandro Wagner steht mit der Mannschaft des Fußball-Bundesligisten erstmals gemeinsam auf dem Trainingsplatz nahe der WWK-Arena. Um 11 Uhr wird Geschäftsführer Michael Ströll mit Wagner bei einer Auftakt-Pressekonferenz Fragen der Medien beantworten, drei Stunden später präsentiert sich Wagner den Fans bei der öffentlichen Trainingseinheit (14 Uhr). Inzwischen steht der Sommerfahrplan des FCA fest, Trainingslager und Testspiele sind terminiert.

Sein erstes Testspiel bestreitet der FCA am Samstag beim Bezirksligisten TSV Gersthofen (14 Uhr), danach folgen eine Partie beim Regionalligaaufsteiger FC Memmingen (Freitag, 18. Juli, 17 Uhr) und beim österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau (Samstag, 19. Juli, 16 Uhr). Vor dem Trainingslager steht noch ein Doppeltest über jeweils 90 Minuten gegen Rot-Weiß Essen an. Spielbeginn auf dem Platz des SSV Dillingen ist um 15 und um 17 Uhr.

Trainingslager in Österreich mit Tests gegen Crystal Palace

Sein Trainingslager hält der FCA dieses Mal in Österreich ab. Der Zielort befindet sich allerdings nicht – wie in etlichen Jahren zuvor – in direkter Nähe zu den Alpen. Stattdessen fiel die Wahl auf das kleine Örtchen Kollerschlag. Die Marktgemeinde mit seinen rund 1600 Einwohnern liegt im oberösterreichischen Bezirk Rohrbach (oberes Mühlviertel), direkt an der Grenze zu Deutschland. Zugleich ist der Weg nach Tschechien – rund 30 Kilometer – nicht weit. Nächtigen und sich aufhalten wird der Augsburger Tross im modern-mondänen Loxone Campus. Im Rahmen des Trainingslagers spielt der FCA, erneut doppelt, gegen Crystal Palace. Spielbeginn am Freitag, 1. August, in Bad Wimsbach, ist um 16 und um 18 Uhr.

Das letzte Test-Wochenende besteht aus den Spielen gegen den italienischen Serie-A-Aufsteiger Pisa SC (Freitag, 8. August, 18 Uhr) und den englischen Erstliga-Aufsteiger FC Sunderland. Während gegen Pisa keine Zuschauer zugelassen sind, wird die Partie gegen Sunderland (Samstag, 9. August, 15 Uhr) zur Generalprobe im Rahmen des Familientags.

Erstes Pflichtspiel des FCA beim Hallescher FC

Das erste Pflichtspiel bestreitet der FC Augsburg beim Hallescher FC im Rahmen der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde (Sonntag, 17. August, 18 Uhr). Eine Woche später startet der FCA beim SC Freiburg in die Bundesligasaison.

Trainingsauftakt : Öffentliches Training (Montag, 7. Juli, 14 Uhr)

Testspiel : TSV Gersthofen – FC Augsburg (Samstag, 12. Juli, 14 Uhr)

Testspiel: FC Memmingen – FC Augsburg (Freitag, 18. Juli, 17 Uhr)

Testspiel : Austria Lustenau – FC Augsburg (Samstag, 19. Juli, 16 Uhr)

Testspiel: FC Augsburg – Rot-Weiß Essen (Freitag, 25. Juli, 15 und 17 Uhr/in Dillingen)

Trainingslager : Loxone Campus, in Kollerschlag (Samstag, 26. Juli, bis Samstag, 2. August)

Testspiel: FC Augsburg – Crystal Palace (Freitag, 1. August, 16 und 18 Uhr/in Bad Wimsbach)

Testspiel: FC Augsburg – Pisa SC (Freitag, 8. August, 18 Uhr)

Familientag und Generalprobe : FC Augsburg – FC Sunderland (Samstag, 9. August, 15 Uhr)

DFB-Pokal (1. Hauptrunde): Hallescher FC – FC Augsburg (Sonntag, 17. August, 18 Uhr)

Bundesliga (1. Spieltag): SC Freiburg – FC Augsburg (23./24. August)