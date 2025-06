Damals und heute: Das sind die Rekordtorschützen des FCA

Egal ob mit einem schweren Lederball oder einer Hightech-Kugel: Wer das Tor des Gegners regelmäßig trifft, bleibt im Fußball nicht nur in Erinnerung, sondern führt Ranglisten an. Wer beim FC Augsburg besonders oft das Runde ins Eckige bekommen hat – und wer der aktuelle Torschützenkönig des Vereins ist.

Der erfolgreichste Augsburger Torschütze aller Zeiten: Ulrich Biesinger

Geboren 1933 in Augsburg begann Ulrich Biesinger seine Fußballkarriere 1952 beim BC Augsburg, der damals in der Oberliga Süd spielte. Gleich bei seinem ersten Spiel am 24. August 1952 schoss Biesinger ein Tor gegen den VfB Stuttgart. Die Partie verloren die Augsburger dennoch mit 2:3.

Trotz seines Talents und satten 105 Toren, die Ulrich Biesinger in der Zeit von 1952 bis 1960 schoss, reichte es für den BCA nie zu Spitzenplätzen in der Oberliga Süd. Obwohl er 1959 18 Tore für den Verein erzielte, stieg die Mannschaft am Ende der Saison in die 2. Liga Süd ab.

Zur Saison 1960/1961 wechselte Biesinger daher zum SSV Reutlingen 05 und erzielte in seinen drei Jahren mit der Mannschaft 44 Tore bevor es 1963 zurück zum BCA ging, der damals in der Regionalliga Süd spielte. 1965 wechselte er zum innerstädtischen Rivalen TSV Schwaben Augsburg, schoss zuvor jedoch weitere 16 Tore für den FCA. 221 Treffer waren es im Laufe seiner Karriere – daran konnte bislang keiner anknüpfen.

Icon Vergrößern Keiner schoss in Augsburg mehr Tore als Ulrich Biesinger. Foto: Augsburger Allgemeine (Archivbild) Icon Schließen Schließen Keiner schoss in Augsburg mehr Tore als Ulrich Biesinger. Foto: Augsburger Allgemeine (Archivbild)

Nach einer Meniskusverletzung 1965 konnte sich Biesinger nicht mehr vollständig erholen und beendete seine aktive Laufbahn noch während der Saison 1965/1966.

Auch in der Nationalmannschaft hinterließ er seine Spuren. In sieben Länderspielen, die er zwischen 1954 und 1958 bestritt, erzielte er zwei Tore. Er ist außerdem Fußball-Weltmeister 1954 – auch wenn er im Endspiel nicht zum Einsatz kam. 2018 wurde die Stehplatztribüne in der WWK-Arena in „Ulrich-Biesinger-Tribüne“ umbenannt.

Der aktuelle Torschützenkönig des FCA: Alexis Claude-Maurice

Alexis Claude-Maurice ist 1998 in Noisy-le-Grand in Frankreich geboren und steht seit 2024 beim FC Augsburg unter Vertrag. Dort entwickelte er sich in der Saison 2024/2025 direkt zu einem torgefährlichen Spieler – neun Mal traf er ins gegnerische Netz. Sein erstes Tor erzielte er beim 2:1 Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am 4. Oktober 2024. Beim Rückspiel gelang ihm der erste lupenreine Hattrick Augsburgs in der Bundesliga-Geschichte.

Icon Vergrößern Alexis Claude-Maurice war mit neun Treffern der beste Torschütze des FC Augsburg in der abgelaufenen Saison. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild) Icon Schließen Schließen Alexis Claude-Maurice war mit neun Treffern der beste Torschütze des FC Augsburg in der abgelaufenen Saison. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

Für Frankreichs erste Mannschaft stand Claude-Maurice bis dato nicht auf dem Platz, hat jedoch Erfahrungen in den U-Auswahlen gesammelt und spielte zuletzt für die U21.