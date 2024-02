Standards sind noch immer keine FCA-Spezialität

Plus Wieder kassiert der FC Augsburg ein Gegentor nach einem hohen Ball von der Seite. Dabei steht Standardtraining häufig auf dem Programm. Vielleicht zu oft?

Lars Knudsen ist unermüdlich. Er lässt im Training immer wieder Freistöße üben, Eckbälle, aber auch das Verhalten der eigenen Mannschaft bei Standardsituationen des Gegners. Knudsen ist erst seit wenigen Wochen im Trainerteam des FC Augsburg dabei, sein Spezialgebiet sind ruhende Bälle. Also jene Szenen, die unter dem Gesamtbegriff Standardsituationen zusammengefasst sind.

Standards spielen im Fußball eine immer bedeutendere Rolle. Auch beim FCA hatte man die Erkenntnis gewonnen, dass eine Verbesserung in diesem Bereich nötig ist. Sportdirektor Marinko Jurendic sprach nach der Einstellung von Knudsen davon, "dass wir uns rund um diesen wichtigen Bereich noch weiter in den Details vertiefen müssen." Knudsen macht das mit großem Engagement – allerdings noch ohne durchschlagenden Erfolg.