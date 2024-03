FC Augsburg

17:17 Uhr

Vor dem Spiel gegen Köln: Der FCA und sein neues Selbstbewusstsein

Plus Jess Thorup ist überzeugt, dass sich sein Team trotz der Länderspielpause das Selbstvertrauen erhalten hat. Gegen Köln allerdings fehlt Kapitän Ermedin Demirovic.

Von Andrea Bogenreuther

Die Länderspielpause ist vorbei und der FC Augsburg schickt sich an, in der Fußball-Bundesliga genau da weiterzumachen, wo er vor zwei Wochen aufgehört hat. Selbstbewusste Auftritte haben dem Team von Trainer Jess Thorup zuletzt vier Siege beschert, mit einem fünften am Ostersonntag vor heimischem Publikum in der Augsburger Arena (Anpfiff 15.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln könnte der aktuelle Tabellensiebte nicht nur eine neue Bestmarke in der Vereinsgeschichte aufstellen, sondern noch näher ans internationale Geschäft heranrücken.

Gedanken, die Trainer Thorup vor der Partie gegen Köln noch weit von sich weist. Er wird nicht müde zu betonen, dass sein Fokus ausschließlich auf seiner Mannschaft und dem nächsten Spiel liegt. Mit dieser Marschroute ist er bisher bestens gefahren, seine Mannschaft hat sich in der Bundesliga zum Team der Stunde gemausert. Außer Leverkusen lieferte kein Klub in den vergangenen vier Wochen bessere Ergebnisse ab. Die Siege gegen Freiburg (2:1), Darmstadt (6:0), Heidenheim (1:0) und Wolfsburg (3:1) sprechen für sich. Der FCA strahlt eine neue Stärke aus, die auch Jess Thorup beeindruckt. "Ich spüre das Selbstvertrauen in der Mannschaft. Immer wenn wir auf den Platz gehen, haben wir das Gefühl, wir können gewinnen. Egal, gegen wen wir spielen", sagt er.

