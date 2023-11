FC Augsburg

"Wahnsinn": FCA-Torhüter Finn Dahmen hält gegen Union Berlin fast alles

Die nächste Rettungstat: Torhüter Finn Dahmen (in Gelb) brachte Berlins Angreifer zur Verzweiflung. Hier wirft er sich in einen Schuss von David Datro Fofana.

Plus Gegen Union Berlin zeigt Finn Dahmen als Torhüter des FC Augsburg sein außergewöhnliches Talent. Warum er sich am Ende nicht vollends über seine Leistung freuen kann.

So sah man Finn Dahmen an diesem Nachmittag immer wieder. Beide Fäuste vor dem Körper geballt, eine Jubelpose mit angespanntem Oberkörper, nachdem er einen Torschuss abgewehrt hatte. Fehlte nur noch, dass sich der ganz in gelb gewandete Torhüter des FC Augsburg gorillagleich auf die Brust klopfte. Dahmen strahlte überbordendes Selbstbewusstsein aus. Als hätte er Superkräfte. Signalisierte den Union-Spielern: Heute bringt ihr den Ball nicht an mir vorbei. "Ich hatte ein super Gefühl auf dem Platz. Hatte irgendwie das Gefühl, dass ich heute unüberwindbar bin", betonte Dahmen nach dem Spiel. War er dann aber doch nicht. Dahmen war ein Held ohne Happy End, weil Kevin Volland kurz vor Schluss doch noch den 1:1-Ausgleich für die nie aufgebenden Berliner erwirkte. Darüber ärgerte sich Dahmen. Sehr sogar. "Wenn der Ball nicht abgefälscht wird, halte ich ihn vielleicht sogar fest", beschrieb er die Szene.

FCA gegen Berlin: Die Krönung für die gute Leistung fehlt

Das i-Tüpfelchen fehlte also. Die Kirsche auf der Sahne. Die Krönung einer außergewöhnlichen Leistung. Mitunter hatte Dahmen im Wortsinn Kopf und Kragen riskiert, um einen Treffer zu verhindern. Kurz vor der Pause warf er sich in einen Schuss von Union-Angreifer David Datro Fofana und wehrte den Ball mit dem Gesicht ab. Teils schickten die Berliner den Ball neben das Tor, teils parierte Dahmen. Der Torhüter wusste, was ihn im Stadion An der alten Försterei erwarten würde. Mit Mainz 05 hatte er dort in der vergangenen Saison schon auf dem Rasen gestanden. "Das ist ein cooles Stadion, die Stimmung ist echt brutal. Deswegen ist es sehr unangenehm, hier zu spielen."

