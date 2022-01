FC Augsburg

"Warum Augsburg?" So blickt man in den USA auf den Pepi-Wechsel

Plus Der Präsident des FC Dallas bezeichnete den 18-Jährigen als "Amerikas heißeste Fußball-Ware". Was der Transfer für die Wahrnehmung des FCA in den USA bedeutet.

Von Heiko Oldörp

Ricardo Pepi ist die Personifizierung des oft zitierten American dream. Jener Traum, wonach man es vom Tellerwäscher zum Millionär schaffe. Arm aufwachsen, aber trotzdem reich werden. Dank harter Arbeit, Fleiß und Mut. Pepi hat sich seinen Traum erfüllt – mit gerade mal 18 Jahren.

